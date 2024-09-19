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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1875 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,268,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4361 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 330 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Zöttl (2)
Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Stack's - January 20, 2020
Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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