Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1875 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,268,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4361 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 330 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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