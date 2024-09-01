Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1875 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,975,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2019 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Где продать?
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