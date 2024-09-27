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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,833,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7651 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 E на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1875 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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