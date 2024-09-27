Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,833,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7651 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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