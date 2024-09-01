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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1875 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,365,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2245 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1875 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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