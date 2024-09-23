Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1875 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,120,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком B. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4360 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 775 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Universum Coins GmbH (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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