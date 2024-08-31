Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1875 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,523,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1875 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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