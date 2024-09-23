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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,323,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 310 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Baldwin's (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • WAG (5)
Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 12, 2018
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 12 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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