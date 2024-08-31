Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,552,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2201 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (5)
- Katz (1)
- Möller (1)
- WAG (2)
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск