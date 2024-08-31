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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,552,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2201 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 G на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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