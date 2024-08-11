Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1874 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,309,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3761 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 11 мая 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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