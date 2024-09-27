Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1874 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,157,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Stephen Album
Дата 14 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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