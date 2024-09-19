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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,586,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 300 EUR. Торги состоялись 31 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
318 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1874 D на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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