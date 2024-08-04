Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1874 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,029,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком C. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1925 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 220 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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