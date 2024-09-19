Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1874 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,664,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1874 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • VL Nummus (5)
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе Roma Numismatics - January 14, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 14 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе Hess Divo - March 6, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 6 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1874 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск