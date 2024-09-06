Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Agora
Дата 12 февраля 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Где продать?
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