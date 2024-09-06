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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года H "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 44,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3485 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1700 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность F
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Agora - February 12, 2019
Продавец Agora
Дата 12 февраля 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность F
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 H на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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