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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года G "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 519,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1873 G на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 G на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1873 G на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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