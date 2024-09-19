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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года F "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года F "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 476,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 21 июня 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (4)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
1056 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе Künker - June 21, 2006
Продавец Künker
Дата 21 июня 2006
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 F на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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