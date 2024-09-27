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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года D "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 472,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3986 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 900 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (6)
  • Künker (1)
  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 D на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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