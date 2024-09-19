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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 522,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком C. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2609 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (5)
  • Künker (4)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (3)
Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
285 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Künker - June 18, 2001
Продавец Künker
Дата 18 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 C на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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