Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1873 года C "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 522,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком C. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2609 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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