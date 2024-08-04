Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 333,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком B. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
- Teutoburger (2)
- Universum Coins GmbH (2)
- WAG (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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