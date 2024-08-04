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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873 года B "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 333,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком B. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • Teutoburger (2)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1873 B на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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