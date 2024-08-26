10 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3460 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (4) AU (10) XF (3)