Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 931,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3460 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2014.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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