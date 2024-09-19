Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1914 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1914 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1318 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 29 января 2021.
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