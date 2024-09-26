Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1914 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,926,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1914 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 21 июня 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Где продать?
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