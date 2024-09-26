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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1914 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1914 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1914 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,926,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1914 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6019 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 21 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1914 E на аукционе Stack's - June 25, 2020
Германия 1 пфенниг 1914 E на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Германия 1 пфенниг 1914 E на аукционе Künker - June 21, 2006
Продавец Künker
Дата 21 июня 2006
Сохранность PROOF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 1 пфенниг 1914 E на аукционе Heritage - October 7, 2000
Германия 1 пфенниг 1914 E на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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