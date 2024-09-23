Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1914 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,976,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1914 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2315 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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