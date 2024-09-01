Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1913 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,620,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Numisbalt (1)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 158 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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