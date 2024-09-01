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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1913 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1913 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1913 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,620,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2093 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 158 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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