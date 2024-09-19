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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1913 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1913 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1913 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,258,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 8 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (4)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Heritage - November 1, 2012
Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Heritage - November 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2012
Сохранность PF64 BN ANACS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность PF66 RB CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1913 E на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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