Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1913 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,258,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 8 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 ноября 2012
Сохранность PF64 BN ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность PF66 RB CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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