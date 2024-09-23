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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1913 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1913 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1913 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,161,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1913 D на аукционе Russiancoin - July 25, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1913 D на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1913 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 D на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 D на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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