1 пфенниг 1913 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Katz Auction за 22 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

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