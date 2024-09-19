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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1913 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1913 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1913 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 32,671,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Katz Auction за 22 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Германия 1 пфенниг 1913 A на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 1 пфенниг 1913 A на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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