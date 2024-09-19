Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1913 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 32,671,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1913 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Katz Auction за 22 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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