Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1912 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,615,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1727 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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