Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1912 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,526,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23794 проданному на аукционе Heritage Auctions за 99 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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