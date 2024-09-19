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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1912 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1912 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1912 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,526,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23794 проданному на аукционе Heritage Auctions за 99 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Frühwald (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Stephen Album (2)
Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Stephen Album - July 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 G на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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