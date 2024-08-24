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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1912 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1912 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1912 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,441,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7118 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 300 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Stephen Album - July 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Karamitsos - June 18, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF65 RB CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе BAC - February 27, 2018
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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