Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1912 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,441,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7118 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 300 EUR. Торги состоялись 17 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stephen Album (3)
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 35 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Karamitsos
Дата 18 июня 2023
Сохранность PF65 RB CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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