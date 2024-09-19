1 пфенниг 1912 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4408 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

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