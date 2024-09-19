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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1912 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1912 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1912 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,693,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1912 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4408 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1912 A на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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