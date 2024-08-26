Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1911 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,594,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1911 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1778 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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