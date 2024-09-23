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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1911 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1911 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1911 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,236,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1911 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Künker (3)
  • Pesek Auctions (1)
Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Heritage - April 18, 2011
Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1911 E на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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