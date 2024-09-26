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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1911 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1911 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1911 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenversand Udo Helmig

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,657,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1911 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5142 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 24 DEM. Торги состоялись 11 марта 1999.

Сохранность
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Германия 1 пфенниг 1911 D на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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