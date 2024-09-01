Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1911 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,172,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1911 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 931 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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