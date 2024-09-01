1 пфенниг 1911 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1911 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 931 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 64 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.

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