Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1910 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,450,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1910 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4037 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (13)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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