Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1910 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,221,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1910 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1124 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 7 июля 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- WAG (1)
Где продать?
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