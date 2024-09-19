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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1910 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1910 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1910 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,761,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1910
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1910 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1910 A на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1910 A на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Германия 1 пфенниг 1910 A на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1 пфенниг 1910 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1910 A на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1910 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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