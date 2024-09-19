Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1910 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,761,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1910
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1910 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5542 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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