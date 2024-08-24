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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1909 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1909 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1909 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,634,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3246 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 360 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (4)
Германия 1 пфенниг 1909 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 J на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1909 J на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1909 J на аукционе Künker - June 21, 2006
Продавец Künker
Дата 21 июня 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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