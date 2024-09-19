Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1909 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,425,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
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