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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1909 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1909 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1909 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,425,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1909 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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