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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1909 года E "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1909 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1909 года E "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,562,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5007 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1909 E на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 E на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1909 E на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1909 E на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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