1 пфенниг 1909 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1669 проданному на аукционе Schulman b.v. за 280 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2015.

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