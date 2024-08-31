Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1909 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1909 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1909 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,430,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1909
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1669 проданному на аукционе Schulman b.v. за 280 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (3)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (3)
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 84 EUR
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1909 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1909 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1909 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск