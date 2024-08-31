Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1909 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,430,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1909
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1909 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1669 проданному на аукционе Schulman b.v. за 280 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Grün (1)
- Karamitsos (1)
- Künker (3)
- Russiancoin (1)
- WAG (3)
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 84 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 180 RUB
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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