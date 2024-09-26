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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1908 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1908 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1908 года J "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,581,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4489 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1908 J на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 1 пфенниг 1908 J на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 1 пфенниг 1908 J на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 пфенниг 1908 J на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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