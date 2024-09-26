Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1908 года J "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4489 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.
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