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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1908 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1908 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1908 года G "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,663,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Pesek Auctions (1)
Германия 1 пфенниг 1908 G на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 пфенниг 1908 G на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 1 EUR
Германия 1 пфенниг 1908 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1 пфенниг 1908 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1908 G на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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