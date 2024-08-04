Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1908 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,112,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Katz Auction за 75 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (2)
Где продать?
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