1 пфенниг 1908 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе MDC Monaco за 700 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность PROOF (8) UNC (2) XF (2) Сохранность (слабы) SP65 (1) PF65 (1) PF64 (1) RB (2) Сервис PCGS (3) NGC (1)