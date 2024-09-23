Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1908 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,922,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1908
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе MDC Monaco за 700 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PR65 RB PCGS
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 270 USD
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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