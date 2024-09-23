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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1908 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1908 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1908 года A "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,922,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1908
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1908 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе MDC Monaco за 700 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность PR65 RB PCGS
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 270 USD
Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1908 A на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1908 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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