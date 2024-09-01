Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1907 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,026,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1907 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1281 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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