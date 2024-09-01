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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1907 года F "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1907 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1907 года F "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,026,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1907 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1281 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе Heritage - February 14, 2010
Германия 1 пфенниг 1907 F на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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