Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1907 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,691,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1907 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- WAG (3)
Где продать?
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