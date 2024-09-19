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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1907 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1907 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1907 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,691,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1907
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1907 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • WAG (3)
Германия 1 пфенниг 1907 D на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 1 пфенниг 1907 D на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 1 пфенниг 1907 D на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1907 D на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1907 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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