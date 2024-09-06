Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1907 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,711,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1907
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1907 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2075 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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