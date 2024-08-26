Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1906 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,921,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1906
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1906 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2972 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
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- Künker (3)
- Numimarket (1)
- WAG (4)
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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